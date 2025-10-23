Thông tin giá theo USD của Vibey Turtle (VIBEY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.39% Biến động giá (1D) -4.64% Biến động giá (7 ngày) -26.52% Biến động giá (7 ngày) -26.52%

Giá thời gian thực của Vibey Turtle (VIBEY) là --. Trong 24 giờ qua, VIBEY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VIBEY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIBEY đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, -4.64% trong 24 giờ và -26.52% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Vibey Turtle (VIBEY)

Vốn hóa thị trường $ 70.24K$ 70.24K $ 70.24K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 70.24K$ 70.24K $ 70.24K Nguồn cung lưu thông 963.01M 963.01M 963.01M Tổng cung 963,009,395.534561 963,009,395.534561 963,009,395.534561

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vibey Turtle là $ 70.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VIBEY là 963.01M, với tổng nguồn cung là 963009395.534561. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 70.24K.