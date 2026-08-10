Giá Vibestarter hôm nay

Giá Vibestarter (VIBES) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 26.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VIBES sang USD là $ 0 mỗi VIBES.

Vibestarter hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 102,847, với nguồn cung lưu hành 643.81M VIBES. Trong vòng 24 giờ qua, VIBES được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIBES biến động -1.04% trong giờ qua và +10.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 6.11K.

Thông tin thị trường Vibestarter (VIBES)

Vốn hóa thị trường $ 102.85K$ 102.85K $ 102.85K Khối lượng (24H) $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 159.75K$ 159.75K $ 159.75K Nguồn cung lưu thông 643.81M 643.81M 643.81M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vibestarter là $ 102.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.11K. Nguồn cung lưu hành của VIBES là 643.81M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 159.75K.