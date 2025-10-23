Thông tin giá theo USD của VIBE AI (VIBE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.12% Biến động giá (1D) -4.73% Biến động giá (7 ngày) +12.79% Biến động giá (7 ngày) +12.79%

Giá thời gian thực của VIBE AI (VIBE) là --. Trong 24 giờ qua, VIBE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VIBE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIBE đã biến động -0.12% trong 1 giờ qua, -4.73% trong 24 giờ và +12.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VIBE AI (VIBE)

Vốn hóa thị trường $ 160.52K$ 160.52K $ 160.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 179.60K$ 179.60K $ 179.60K Nguồn cung lưu thông 893.78M 893.78M 893.78M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VIBE AI là $ 160.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VIBE là 893.78M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 179.60K.