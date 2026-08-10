Giá Vestate hôm nay

Giá Vestate (VES) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VES sang USD là $ 0 mỗi VES.

Vestate hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,106, với nguồn cung lưu hành 143.70M VES. Trong vòng 24 giờ qua, VES được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04646524, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VES biến động -- trong giờ qua và -43.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 232.77.

Thông tin thị trường Vestate (VES)

Vốn hóa thị trường $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Khối lượng (24H) $ 232.77$ 232.77 $ 232.77 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K Nguồn cung lưu thông 143.70M 143.70M 143.70M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vestate là $ 20.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 232.77. Nguồn cung lưu hành của VES là 143.70M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 69.96K.