Giá Vertex Privacy hôm nay

Giá Vertex Privacy (VERTEX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VERTEX sang USD là $ 0 mỗi VERTEX.

Vertex Privacy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,259.43, với nguồn cung lưu hành 912.11M VERTEX. Trong vòng 24 giờ qua, VERTEX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VERTEX biến động +0.71% trong giờ qua và -3.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Vertex Privacy (VERTEX)

Vốn hóa thị trường $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K Nguồn cung lưu thông 912.11M 912.11M 912.11M Tổng cung 912,107,028.4257395 912,107,028.4257395 912,107,028.4257395

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vertex Privacy là $ 14.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VERTEX là 912.11M, với tổng nguồn cung là 912107028.4257395. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.26K.