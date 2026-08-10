Giá Versatize Coin hôm nay

Giá Versatize Coin (VTCN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.177661, biến động 66.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VTCN sang USD là $ 0.177661 mỗi VTCN.

Versatize Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 17,766,053, với nguồn cung lưu hành 50.00M VTCN. Trong vòng 24 giờ qua, VTCN được giao dịch trong khoảng từ $ 0.106174 (thấp) đến $ 0.178731 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.178731, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00120116.

Về hiệu suất ngắn hạn, VTCN biến động -0.00% trong giờ qua và +322.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 373.47K.

Thông tin thị trường Versatize Coin (VTCN)

Vốn hóa thị trường $ 17.77M$ 17.77M $ 17.77M Khối lượng (24H) $ 373.47K$ 373.47K $ 373.47K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.77M$ 17.77M $ 17.77M Nguồn cung lưu thông 50.00M 50.00M 50.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Versatize Coin là $ 17.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 373.47K. Nguồn cung lưu hành của VTCN là 50.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.77M.