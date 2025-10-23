Thông tin giá theo USD của VERRA DNA (VDNA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.01760951 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.41% Biến động giá (1D) +0.81% Biến động giá (7 ngày) -49.36%

Giá thời gian thực của VERRA DNA (VDNA) là --. Trong 24 giờ qua, VDNA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VDNA là $ 0.01760951, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VDNA đã biến động +0.41% trong 1 giờ qua, +0.81% trong 24 giờ và -49.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VERRA DNA (VDNA)

Vốn hóa thị trường $ 254.64K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 254.64K Nguồn cung lưu thông 989.98M Tổng cung 989,983,463.7596511

Vốn hoá thị trường hiện tại của VERRA DNA là $ 254.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VDNA là 989.98M, với tổng nguồn cung là 989983463.7596511. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 254.64K.