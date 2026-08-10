Giá Ventuals vHYPE hôm nay

Giá Ventuals vHYPE (VHYPE) theo thời gian thực hôm nay là $ 54.94, biến động 0.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VHYPE sang USD là $ 54.94 mỗi VHYPE.

Ventuals vHYPE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 817,833, với nguồn cung lưu hành 14.88K VHYPE. Trong vòng 24 giờ qua, VHYPE được giao dịch trong khoảng từ $ 54.94 (thấp) đến $ 55.82 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 75.86, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 20.62.

Về hiệu suất ngắn hạn, VHYPE biến động -- trong giờ qua và +6.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.79.

Thông tin thị trường Ventuals vHYPE (VHYPE)

Vốn hóa thị trường $ 817.83K$ 817.83K $ 817.83K Khối lượng (24H) $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 817.83K$ 817.83K $ 817.83K Nguồn cung lưu thông 14.88K 14.88K 14.88K Tổng cung 14,884.84493473102 14,884.84493473102 14,884.84493473102

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ventuals vHYPE là $ 817.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.79. Nguồn cung lưu hành của VHYPE là 14.88K, với tổng nguồn cung là 14884.84493473102. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 817.83K.