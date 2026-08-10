Giá Vellum hôm nay

Giá Vellum (VELLUM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VELLUM sang USD là $ 0 mỗi VELLUM.

Vellum hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,170.13, với nguồn cung lưu hành 100.00B VELLUM. Trong vòng 24 giờ qua, VELLUM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VELLUM biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Vellum (VELLUM)

Vốn hóa thị trường $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vellum là $ 11.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VELLUM là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.17K.