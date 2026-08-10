Giá Vektes hôm nay

Giá Vektes (VEK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01342358, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VEK sang USD là $ 0.01342358 mỗi VEK.

Vektes hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 135,451, với nguồn cung lưu hành 10.09M VEK. Trong vòng 24 giờ qua, VEK được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01316279 (thấp) đến $ 0.0134428 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01349925, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01316279.

Về hiệu suất ngắn hạn, VEK biến động -0.00% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 134.15.

Thông tin thị trường Vektes (VEK)

Vốn hóa thị trường $ 135.45K$ 135.45K $ 135.45K Khối lượng (24H) $ 134.15$ 134.15 $ 134.15 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.42M$ 13.42M $ 13.42M Nguồn cung lưu thông 10.09M 10.09M 10.09M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vektes là $ 135.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 134.15. Nguồn cung lưu hành của VEK là 10.09M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.42M.