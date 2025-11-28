Tokenomics của Vault Finance (VFI)

Tokenomics của Vault Finance (VFI)

Khám phá thông tin chi tiết về Vault Finance (VFI), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-11-28 17:32:23 (UTC+8)
Tokenomics & phân tích giá Vault Finance (VFI)

Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá Vault Finance (VFI), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt.

Vốn hóa thị trường:
$ 39.94K
Tổng cung:
$ 5.00B
Nguồn cung lưu hành:
$ 3.03B
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
$ 65.85K
Giá cao nhất:
$ 0.00017485
Giá thấp nhất:
$ 0.00001144
Giá hiện tại:
$ 0
Thông tin Vault Finance (VFI)

Website chính thức:
https://vault-finance.com/
Whitepaper:
https://audits.vault-finance.com/economicaudits

Tokenomics của Vault Finance (VFI): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng

Hiểu rõ tokenomics của Vault Finance (VFI) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.

Chỉ số chính và phương thức tính toán:

Tổng cung:

Số lượng token VFI tối đa đã hoặc sẽ được tạo.

Nguồn cung lưu hành:

Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.

Nguồn cung tối đa:

Giới hạn tối đa về tổng số lượng token VFI có thể tồn tại.

FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):

Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.

Tỷ lệ lạm phát:

Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.

Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?

Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.

Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.

Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.

FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.

Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của VFI, hãy khám phá giá token VFI theo thời gian thực!

Dự đoán giá VFI

Bạn muốn biết xu hướng của VFI? Trang dự đoán giá VFI của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.

Mua tiền mã hoá chỉ với 1 USDT: Giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.

Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùngChính sách bảo mật