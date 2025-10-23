Thông tin giá theo USD của Vault Finance (VFI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001898 $ 0.00001898 $ 0.00001898 Thấp nhất 24H $ 0.00002001 $ 0.00002001 $ 0.00002001 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00001898$ 0.00001898 $ 0.00001898 Cao nhất 24H $ 0.00002001$ 0.00002001 $ 0.00002001 ATH $ 0.00017485$ 0.00017485 $ 0.00017485 Giá thấp nhất $ 0.00001888$ 0.00001888 $ 0.00001888 Biến động giá (1 giờ) +0.40% Biến động giá (1D) -1.35% Biến động giá (7 ngày) -43.02% Biến động giá (7 ngày) -43.02%

Giá thời gian thực của Vault Finance (VFI) là $0.00001959. Trong 24 giờ qua, VFI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001898 và cao nhất là $ 0.00002001, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VFI là $ 0.00017485, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001888.

Về hiệu suất ngắn hạn, VFI đã biến động +0.40% trong 1 giờ qua, -1.35% trong 24 giờ và -43.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Vault Finance (VFI)

Vốn hóa thị trường $ 53.66K$ 53.66K $ 53.66K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 97.97K$ 97.97K $ 97.97K Nguồn cung lưu thông 2.74B 2.74B 2.74B Tổng cung 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vault Finance là $ 53.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VFI là 2.74B, với tổng nguồn cung là 4999863210.441463. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 97.97K.