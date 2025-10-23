Thông tin giá theo USD của Vantum (VANTUM)

Giá thời gian thực của Vantum (VANTUM) là --. Trong 24 giờ qua, VANTUM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VANTUM là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VANTUM đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, +3.24% trong 24 giờ và -5.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Vantum (VANTUM)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vantum là $ 6.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VANTUM là 990.76M, với tổng nguồn cung là 990761227.195675. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.64K.