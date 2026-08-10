Giá Valora hôm nay

Giá Valora (VALORA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VALORA sang USD là $ 0 mỗi VALORA.

Valora hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,721, với nguồn cung lưu hành 903.72M VALORA. Trong vòng 24 giờ qua, VALORA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VALORA biến động -0.59% trong giờ qua và +12.74% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Valora (VALORA)

Vốn hóa thị trường $ 22.72K$ 22.72K $ 22.72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.03K$ 25.03K $ 25.03K Nguồn cung lưu thông 903.72M 903.72M 903.72M Tổng cung 995,388,653.481162 995,388,653.481162 995,388,653.481162

Vốn hoá thị trường hiện tại của Valora là $ 22.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VALORA là 903.72M, với tổng nguồn cung là 995388653.481162. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.03K.