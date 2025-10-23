Thông tin giá theo USD của ValleyDAO (GROW)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H $ 0.354516
Cao nhất 24H $ 0.375048
ATH $ 2.42
Giá thấp nhất $ 0.152417
Biến động giá (1 giờ) +0.08%
Biến động giá (1D) -3.14%
Biến động giá (7 ngày) -9.58%

Giá thời gian thực của ValleyDAO (GROW) là $0.362414. Trong 24 giờ qua, GROW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.354516 và cao nhất là $ 0.375048, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GROW là $ 2.42, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.152417.

Về hiệu suất ngắn hạn, GROW đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, -3.14% trong 24 giờ và -9.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ValleyDAO (GROW)

Vốn hóa thị trường $ 4.01M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.89M
Nguồn cung lưu thông 11.06M
Tổng cung 30,050,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ValleyDAO là $ 4.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GROW là 11.06M, với tổng nguồn cung là 30050000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.89M.