Thông tin giá theo USD của VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00010168 $ 0.00010168 $ 0.00010168 Thấp nhất 24H $ 0.00011691 $ 0.00011691 $ 0.00011691 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00010168$ 0.00010168 $ 0.00010168 Cao nhất 24H $ 0.00011691$ 0.00011691 $ 0.00011691 ATH $ 0.00055171$ 0.00055171 $ 0.00055171 Giá thấp nhất $ 0.00004721$ 0.00004721 $ 0.00004721 Biến động giá (1 giờ) +4.04% Biến động giá (1D) -4.07% Biến động giá (7 ngày) -23.02% Biến động giá (7 ngày) -23.02%

Giá thời gian thực của VALA CAPITAL MARKETS (VCM) là $0.00011039. Trong 24 giờ qua, VCM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00010168 và cao nhất là $ 0.00011691, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VCM là $ 0.00055171, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00004721.

Về hiệu suất ngắn hạn, VCM đã biến động +4.04% trong 1 giờ qua, -4.07% trong 24 giờ và -23.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Vốn hóa thị trường $ 887.38K$ 887.38K $ 887.38K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 887.38K$ 887.38K $ 887.38K Nguồn cung lưu thông 8.00B 8.00B 8.00B Tổng cung 7,999,820,164.780693 7,999,820,164.780693 7,999,820,164.780693

Vốn hoá thị trường hiện tại của VALA CAPITAL MARKETS là $ 887.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VCM là 8.00B, với tổng nguồn cung là 7999820164.780693. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 887.38K.