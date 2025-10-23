Thông tin giá theo USD của UWU 69 (UWU69)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00231136 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.24% Biến động giá (1D) -5.01% Biến động giá (7 ngày) +20.81%

Giá thời gian thực của UWU 69 (UWU69) là --. Trong 24 giờ qua, UWU69 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UWU69 là $ 0.00231136, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UWU69 đã biến động -0.24% trong 1 giờ qua, -5.01% trong 24 giờ và +20.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UWU 69 (UWU69)

Vốn hóa thị trường $ 474.71K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 474.71K Nguồn cung lưu thông 991.02M Tổng cung 991,024,050.952761

Vốn hoá thị trường hiện tại của UWU 69 là $ 474.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UWU69 là 991.02M, với tổng nguồn cung là 991024050.952761. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 474.71K.