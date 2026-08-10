Giá Utopian Contributor Coin hôm nay

Giá Utopian Contributor Coin (UTCC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 17.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UTCC sang USD là $ 0 mỗi UTCC.

Utopian Contributor Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,458, với nguồn cung lưu hành 996.93M UTCC. Trong vòng 24 giờ qua, UTCC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00103597, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UTCC biến động -0.07% trong giờ qua và +18.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Utopian Contributor Coin (UTCC)

Vốn hóa thị trường $ 20.46K$ 20.46K $ 20.46K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.46K$ 20.46K $ 20.46K Nguồn cung lưu thông 996.93M 996.93M 996.93M Tổng cung 996,933,121.270297 996,933,121.270297 996,933,121.270297

Vốn hoá thị trường hiện tại của Utopian Contributor Coin là $ 20.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UTCC là 996.93M, với tổng nguồn cung là 996933121.270297. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.46K.