Giá utopiadet hôm nay

Giá utopiadet (UTOPIA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 8.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UTOPIA sang USD là $ 0 mỗi UTOPIA.

utopiadet hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,253.3, với nguồn cung lưu hành 1.00B UTOPIA. Trong vòng 24 giờ qua, UTOPIA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UTOPIA biến động +0.15% trong giờ qua và -66.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường utopiadet (UTOPIA)

Vốn hóa thị trường $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của utopiadet là $ 14.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UTOPIA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.25K.