Giá Usual EUR hôm nay

Giá Usual EUR (EUR0) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.16, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EUR0 sang USD là $ 1.16 mỗi EUR0.

Usual EUR hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 221,083, với nguồn cung lưu hành 191.25K EUR0. Trong vòng 24 giờ qua, EUR0 được giao dịch trong khoảng từ $ 1.16 (thấp) đến $ 1.16 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.19, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.13.

Về hiệu suất ngắn hạn, EUR0 biến động -- trong giờ qua và +0.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.70K.

Thông tin thị trường Usual EUR (EUR0)

Vốn hóa thị trường $ 221.08K$ 221.08K $ 221.08K Khối lượng (24H) $ 2.70K$ 2.70K $ 2.70K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 221.08K$ 221.08K $ 221.08K Nguồn cung lưu thông 191.25K 191.25K 191.25K Tổng cung 191,249.9699637002 191,249.9699637002 191,249.9699637002

Vốn hoá thị trường hiện tại của Usual EUR là $ 221.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.70K. Nguồn cung lưu hành của EUR0 là 191.25K, với tổng nguồn cung là 191249.9699637002. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 221.08K.