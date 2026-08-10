Giá USP Yield Optimized Stablecoin hôm nay

Giá USP Yield Optimized Stablecoin (USP) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.12, biến động 0.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USP sang USD là $ 1.12 mỗi USP.

USP Yield Optimized Stablecoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 8,217,241, với nguồn cung lưu hành 7.32M USP. Trong vòng 24 giờ qua, USP được giao dịch trong khoảng từ $ 1.12 (thấp) đến $ 1.12 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.37, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.026.

Về hiệu suất ngắn hạn, USP biến động +0.00% trong giờ qua và +0.83% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 71.19K.

Thông tin thị trường USP Yield Optimized Stablecoin (USP)

Vốn hóa thị trường $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Khối lượng (24H) $ 71.19K$ 71.19K $ 71.19K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Nguồn cung lưu thông 7.32M 7.32M 7.32M Tổng cung 7,323,586.133401393 7,323,586.133401393 7,323,586.133401393

Vốn hoá thị trường hiện tại của USP Yield Optimized Stablecoin là $ 8.22M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 71.19K. Nguồn cung lưu hành của USP là 7.32M, với tổng nguồn cung là 7323586.133401393. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.22M.