Thông tin giá theo USD của USD CoinVertible (USDCV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.999173 Cao nhất 24H $ 1.002 ATH $ 1.13 Giá thấp nhất $ 0.978779 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -0.00% Biến động giá (7 ngày) -0.03%

Giá thời gian thực của USD CoinVertible (USDCV) là $1. Trong 24 giờ qua, USDCV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.999173 và cao nhất là $ 1.002, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDCV là $ 1.13, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.978779.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDCV đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -0.00% trong 24 giờ và -0.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường USD CoinVertible (USDCV)

Vốn hóa thị trường $ 8.90M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.90M Nguồn cung lưu thông 8.90M Tổng cung 8,900,300.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của USD CoinVertible là $ 8.90M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USDCV là 8.90M, với tổng nguồn cung là 8900300.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.90M.