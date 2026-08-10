Giá Upscreener hôm nay

Giá Upscreener (UPS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0188408, biến động 14.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UPS sang USD là $ 0.0188408 mỗi UPS.

Upscreener hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 79,131, với nguồn cung lưu hành 4.20M UPS. Trong vòng 24 giờ qua, UPS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0188408 (thấp) đến $ 0.02216655 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.185291, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0148142.

Về hiệu suất ngắn hạn, UPS biến động -0.69% trong giờ qua và -3.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.16K.

Thông tin thị trường Upscreener (UPS)

Vốn hóa thị trường $ 79.13K$ 79.13K $ 79.13K Khối lượng (24H) $ 2.16K$ 2.16K $ 2.16K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 97.97K$ 97.97K $ 97.97K Nguồn cung lưu thông 4.20M 4.20M 4.20M Tổng cung 5,199,999.949999382 5,199,999.949999382 5,199,999.949999382

Vốn hoá thị trường hiện tại của Upscreener là $ 79.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.16K. Nguồn cung lưu hành của UPS là 4.20M, với tổng nguồn cung là 5199999.949999382. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 97.97K.