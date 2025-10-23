Thông tin giá theo USD của Upheaval Finance (UPHL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00994095 Cao nhất 24H $ 0.01117653 ATH $ 0.04077558 Giá thấp nhất $ 0.00994095 Biến động giá (1 giờ) +0.77% Biến động giá (1D) -4.40% Biến động giá (7 ngày) -21.18%

Giá thời gian thực của Upheaval Finance (UPHL) là $0.01064939. Trong 24 giờ qua, UPHL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00994095 và cao nhất là $ 0.01117653, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UPHL là $ 0.04077558, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00994095.

Về hiệu suất ngắn hạn, UPHL đã biến động +0.77% trong 1 giờ qua, -4.40% trong 24 giờ và -21.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Upheaval Finance (UPHL)

Vốn hóa thị trường $ 608.89K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.75M Nguồn cung lưu thông 57.40M Tổng cung 919,307,821.2709224

Vốn hoá thị trường hiện tại của Upheaval Finance là $ 608.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UPHL là 57.40M, với tổng nguồn cung là 919307821.2709224. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.75M.