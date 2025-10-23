Thông tin giá theo USD của UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +1.22% Biến động giá (7 ngày) -7.14% Biến động giá (7 ngày) -7.14%

Giá thời gian thực của UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) là --. Trong 24 giờ qua, UPRIGHT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UPRIGHT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UPRIGHT đã biến động -- trong 1 giờ qua, +1.22% trong 24 giờ và -7.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Vốn hóa thị trường $ 11.41K$ 11.41K $ 11.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.41K$ 11.41K $ 11.41K Nguồn cung lưu thông 999.44M 999.44M 999.44M Tổng cung 999,439,431.476727 999,439,431.476727 999,439,431.476727

Vốn hoá thị trường hiện tại của UP AND TO THE RIGHT là $ 11.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UPRIGHT là 999.44M, với tổng nguồn cung là 999439431.476727. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.41K.