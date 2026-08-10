Giá Unstable Tether hôm nay

Giá Unstable Tether (USDUT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USDUT sang USD là $ 0 mỗi USDUT.

Unstable Tether hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,232, với nguồn cung lưu hành 999.54M USDUT. Trong vòng 24 giờ qua, USDUT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0056924, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDUT biến động -0.08% trong giờ qua và -6.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Unstable Tether (USDUT)

Vốn hóa thị trường $ 30.23K$ 30.23K $ 30.23K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.23K$ 30.23K $ 30.23K Nguồn cung lưu thông 999.54M 999.54M 999.54M Tổng cung 999,538,027.806721 999,538,027.806721 999,538,027.806721

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unstable Tether là $ 30.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USDUT là 999.54M, với tổng nguồn cung là 999538027.806721. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.23K.