Thông tin giá theo USD của Unstable States Dollar (USD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0019021$ 0.0019021 $ 0.0019021 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +1.66% Biến động giá (1D) +1.02% Biến động giá (7 ngày) -12.63% Biến động giá (7 ngày) -12.63%

Giá thời gian thực của Unstable States Dollar (USD) là --. Trong 24 giờ qua, USD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USD là $ 0.0019021, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, USD đã biến động +1.66% trong 1 giờ qua, +1.02% trong 24 giờ và -12.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Unstable States Dollar (USD)

Vốn hóa thị trường $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K Nguồn cung lưu thông 999.70M 999.70M 999.70M Tổng cung 999,704,070.541339 999,704,070.541339 999,704,070.541339

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unstable States Dollar là $ 34.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USD là 999.70M, với tổng nguồn cung là 999704070.541339. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 34.90K.