Thông tin giá theo USD của UnitedHealth xStock (UNHX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 356.98 $ 356.98 $ 356.98 Thấp nhất 24H $ 365.88 $ 365.88 $ 365.88 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 356.98$ 356.98 $ 356.98 Cao nhất 24H $ 365.88$ 365.88 $ 365.88 ATH $ 375.93$ 375.93 $ 375.93 Giá thấp nhất $ 234.96$ 234.96 $ 234.96 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -2.21% Biến động giá (7 ngày) -0.86% Biến động giá (7 ngày) -0.86%

Giá thời gian thực của UnitedHealth xStock (UNHX) là $357.2. Trong 24 giờ qua, UNHX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 356.98 và cao nhất là $ 365.88, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UNHX là $ 375.93, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 234.96.

Về hiệu suất ngắn hạn, UNHX đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -2.21% trong 24 giờ và -0.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UnitedHealth xStock (UNHX)

Vốn hóa thị trường $ 548.44K$ 548.44K $ 548.44K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M Nguồn cung lưu thông 1.54K 1.54K 1.54K Tổng cung 24,729.184392364 24,729.184392364 24,729.184392364

Vốn hoá thị trường hiện tại của UnitedHealth xStock là $ 548.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UNHX là 1.54K, với tổng nguồn cung là 24729.184392364. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.84M.