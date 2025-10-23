Thông tin giá theo USD của United States of Memerica (MEMERICA)

Giá thời gian thực của United States of Memerica (MEMERICA) là $0.00000156. Trong 24 giờ qua, MEMERICA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000148 và cao nhất là $ 0.00000157, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEMERICA là $ 0.00000167, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEMERICA đã biến động +2.11% trong 1 giờ qua, -0.64% trong 24 giờ và +46.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường United States of Memerica (MEMERICA)

Vốn hoá thị trường hiện tại của United States of Memerica là $ 155.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEMERICA là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 155.76K.