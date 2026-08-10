Giá Unite hôm nay

Giá Unite (UNITE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UNITE sang USD là $ 0 mỗi UNITE.

Unite hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,441, với nguồn cung lưu hành 4.19B UNITE. Trong vòng 24 giờ qua, UNITE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00270388, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UNITE biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Unite (UNITE)

Vốn hóa thị trường $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 132.94K$ 132.94K $ 132.94K Nguồn cung lưu thông 4.19B 4.19B 4.19B Tổng cung 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unite là $ 20.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UNITE là 4.19B, với tổng nguồn cung là 30000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 132.94K.