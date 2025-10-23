Thông tin giá theo USD của Unit Fartcoin (UFART)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.324925 $ 0.324925 $ 0.324925 Thấp nhất 24H $ 0.363213 $ 0.363213 $ 0.363213 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.324925$ 0.324925 $ 0.324925 Cao nhất 24H $ 0.363213$ 0.363213 $ 0.363213 ATH $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Giá thấp nhất $ 0.324925$ 0.324925 $ 0.324925 Biến động giá (1 giờ) +0.43% Biến động giá (1D) -8.42% Biến động giá (7 ngày) -16.18% Biến động giá (7 ngày) -16.18%

Giá thời gian thực của Unit Fartcoin (UFART) là $0.33205. Trong 24 giờ qua, UFART được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.324925 và cao nhất là $ 0.363213, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UFART là $ 1.69, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.324925.

Về hiệu suất ngắn hạn, UFART đã biến động +0.43% trong 1 giờ qua, -8.42% trong 24 giờ và -16.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Unit Fartcoin (UFART)

Vốn hóa thị trường $ 26.54M$ 26.54M $ 26.54M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 331.34M$ 331.34M $ 331.34M Nguồn cung lưu thông 80.10M 80.10M 80.10M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unit Fartcoin là $ 26.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UFART là 80.10M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 331.34M.