Thông tin giá theo USD của UniLend Finance (UFT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00296404 Cao nhất 24H $ 0.00364634 ATH $ 4.47 Giá thấp nhất $ 0.0028792 Biến động giá (1 giờ) -0.24% Biến động giá (1D) -18.33% Biến động giá (7 ngày) -21.55%

Giá thời gian thực của UniLend Finance (UFT) là $0.00297322. Trong 24 giờ qua, UFT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00296404 và cao nhất là $ 0.00364634, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UFT là $ 4.47, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0028792.

Về hiệu suất ngắn hạn, UFT đã biến động -0.24% trong 1 giờ qua, -18.33% trong 24 giờ và -21.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UniLend Finance (UFT)

Vốn hóa thị trường $ 297.32K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 297.32K Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của UniLend Finance là $ 297.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UFT là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 297.32K.