Thông tin giá theo USD của Unicorn Meat (W🍖)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00986948 $ 0.00986948 $ 0.00986948 Thấp nhất 24H $ 0.01018912 $ 0.01018912 $ 0.01018912 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00986948$ 0.00986948 $ 0.00986948 Cao nhất 24H $ 0.01018912$ 0.01018912 $ 0.01018912 ATH $ 0.01772418$ 0.01772418 $ 0.01772418 Giá thấp nhất $ 0.00259296$ 0.00259296 $ 0.00259296 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.74% Biến động giá (7 ngày) +1.45% Biến động giá (7 ngày) +1.45%

Giá thời gian thực của Unicorn Meat (W🍖) là $0.01007164. Trong 24 giờ qua, W🍖 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00986948 và cao nhất là $ 0.01018912, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của W🍖 là $ 0.01772418, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00259296.

Về hiệu suất ngắn hạn, W🍖 đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.74% trong 24 giờ và +1.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Unicorn Meat (W🍖)

Vốn hóa thị trường $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Nguồn cung lưu thông 99.99M 99.99M 99.99M Tổng cung 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unicorn Meat là $ 1.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của W🍖 là 99.99M, với tổng nguồn cung là 99990775.43. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.01M.