Uni2token (UNI2) là gì

UNI2 is a token designed to enhance interaction within its ecosystem, encouraging active participation from its members and providing exclusive benefits. Its main objective is to support educational programs, congresses, and exclusive events, offering access to networking opportunities, specialized training, and unique experiences. Additionally, UNI2 fosters a dynamic and innovative environment, promoting collaboration and professional growth among its participants.

Nguồn tham khảo Uni2token (UNI2) Whitepaper Website chính thức