Giá Uncertain Systems hôm nay

Giá Uncertain Systems (UNSYS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UNSYS sang USD là $ 0 mỗi UNSYS.

Uncertain Systems hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,985.28, với nguồn cung lưu hành 999.92M UNSYS. Trong vòng 24 giờ qua, UNSYS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00208725, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UNSYS biến động -- trong giờ qua và -13.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Uncertain Systems (UNSYS)

Vốn hóa thị trường $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K Nguồn cung lưu thông 999.92M 999.92M 999.92M Tổng cung 999,920,317.653792 999,920,317.653792 999,920,317.653792

Vốn hoá thị trường hiện tại của Uncertain Systems là $ 10.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UNSYS là 999.92M, với tổng nguồn cung là 999920317.653792. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.99K.