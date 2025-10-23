Thông tin giá theo USD của Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Giá thời gian thực của Unbagging The Ocean (UNBAGGED) là --. Trong 24 giờ qua, UNBAGGED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UNBAGGED là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UNBAGGED đã biến động +0.16% trong 1 giờ qua, -4.65% trong 24 giờ và -19.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unbagging The Ocean là $ 22.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UNBAGGED là 999.04M, với tổng nguồn cung là 999036821.6875488. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.96K.