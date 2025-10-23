Thông tin giá theo USD của UltraXRP (ULTRAXRP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 2.26 Cao nhất 24H $ 2.33 ATH $ 3.61 Giá thấp nhất $ 2.09 Biến động giá (1 giờ) -0.11% Biến động giá (1D) +0.32% Biến động giá (7 ngày) -6.04%

Giá thời gian thực của UltraXRP (ULTRAXRP) là $2.33. Trong 24 giờ qua, ULTRAXRP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 2.26 và cao nhất là $ 2.33, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ULTRAXRP là $ 3.61, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 2.09.

Về hiệu suất ngắn hạn, ULTRAXRP đã biến động -0.11% trong 1 giờ qua, +0.32% trong 24 giờ và -6.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UltraXRP (ULTRAXRP)

Vốn hóa thị trường $ 39.46K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 39.46K Nguồn cung lưu thông 17.01K Tổng cung 17,012.52650746334

Vốn hoá thị trường hiện tại của UltraXRP là $ 39.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ULTRAXRP là 17.01K, với tổng nguồn cung là 17012.52650746334. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 39.46K.