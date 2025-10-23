Thông tin giá theo USD của ULTIMO (ULTIMO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00005578 Cao nhất 24H $ 0.00005947 ATH $ 0.00031687 Giá thấp nhất $ 0.00004685 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -4.03% Biến động giá (7 ngày) -16.52%

Giá thời gian thực của ULTIMO (ULTIMO) là $0.00005683. Trong 24 giờ qua, ULTIMO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00005578 và cao nhất là $ 0.00005947, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ULTIMO là $ 0.00031687, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00004685.

Về hiệu suất ngắn hạn, ULTIMO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -4.03% trong 24 giờ và -16.52% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ULTIMO (ULTIMO)

Vốn hóa thị trường $ 56.82K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 56.82K Nguồn cung lưu thông 999.90M Tổng cung 999,902,978.545812

Vốn hoá thị trường hiện tại của ULTIMO là $ 56.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ULTIMO là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999902978.545812. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 56.82K.