Thông tin giá theo USD của UFOPEPE (UFO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.58% Biến động giá (1D) +3.89% Biến động giá (7 ngày) +1.71% Biến động giá (7 ngày) +1.71%

Giá thời gian thực của UFOPEPE (UFO) là --. Trong 24 giờ qua, UFO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UFO là $ 0.00129662, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UFO đã biến động +0.58% trong 1 giờ qua, +3.89% trong 24 giờ và +1.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UFOPEPE (UFO)

Vốn hóa thị trường $ 35.79K$ 35.79K $ 35.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.79K$ 35.79K $ 35.79K Nguồn cung lưu thông 991.20M 991.20M 991.20M Tổng cung 991,203,827.671053 991,203,827.671053 991,203,827.671053

Vốn hoá thị trường hiện tại của UFOPEPE là $ 35.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UFO là 991.20M, với tổng nguồn cung là 991203827.671053. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.79K.