Thông tin giá theo USD của UFO Token (UFO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0000152 $ 0.00001657 Thấp nhất 24H $ 0.0000152 Cao nhất 24H $ 0.00001657 ATH $ 0.00011309 Giá thấp nhất $ 0.00000301 Biến động giá (1 giờ) -0.25% Biến động giá (1D) -4.85% Biến động giá (7 ngày) -6.73%

Giá thời gian thực của UFO Token (UFO) là $0.00001575. Trong 24 giờ qua, UFO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000152 và cao nhất là $ 0.00001657, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UFO là $ 0.00011309, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000301.

Về hiệu suất ngắn hạn, UFO đã biến động -0.25% trong 1 giờ qua, -4.85% trong 24 giờ và -6.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UFO Token (UFO)

Vốn hóa thị trường $ 14.33M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.33M Nguồn cung lưu thông 914.88B Tổng cung 914,875,422,418.1085

Vốn hoá thị trường hiện tại của UFO Token là $ 14.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UFO là 914.88B, với tổng nguồn cung là 914875422418.1085. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.33M.