Thông tin giá theo USD của UFO Gaming (UFO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00005569$ 0.00005569 $ 0.00005569 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.42% Biến động giá (1D) +10.03% Biến động giá (7 ngày) -4.93% Biến động giá (7 ngày) -4.93%

Giá thời gian thực của UFO Gaming (UFO) là --. Trong 24 giờ qua, UFO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UFO là $ 0.00005569, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UFO đã biến động -0.42% trong 1 giờ qua, +10.03% trong 24 giờ và -4.93% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UFO Gaming (UFO)

Vốn hóa thị trường $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Nguồn cung lưu thông 25.76T 25.76T 25.76T Tổng cung 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của UFO Gaming là $ 1.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UFO là 25.76T, với tổng nguồn cung là 25757575757575.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.72M.