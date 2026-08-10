Giá UFO Disclosure hôm nay

Giá UFO Disclosure (UFO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UFO sang USD là $ 0 mỗi UFO.

UFO Disclosure hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,410, với nguồn cung lưu hành 250.00M UFO. Trong vòng 24 giờ qua, UFO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00204204, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UFO biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường UFO Disclosure (UFO)

Vốn hóa thị trường $ 23.41K$ 23.41K $ 23.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.41K$ 23.41K $ 23.41K Nguồn cung lưu thông 250.00M 250.00M 250.00M Tổng cung 999,997,103.677744 999,997,103.677744 999,997,103.677744

Vốn hoá thị trường hiện tại của UFO Disclosure là $ 23.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UFO là 250.00M, với tổng nguồn cung là 999997103.677744. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.41K.