Giá Udin din din dun hôm nay

Giá Udin din din dun (UDIN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 55.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UDIN sang USD là $ 0 mỗi UDIN.

Udin din din dun hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 77,585, với nguồn cung lưu hành 999.89M UDIN. Trong vòng 24 giờ qua, UDIN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UDIN biến động -2.36% trong giờ qua và -76.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Udin din din dun (UDIN)

Vốn hóa thị trường $ 77.59K$ 77.59K $ 77.59K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 77.59K$ 77.59K $ 77.59K Nguồn cung lưu thông 999.89M 999.89M 999.89M Tổng cung 999,893,160.279148 999,893,160.279148 999,893,160.279148

Vốn hoá thị trường hiện tại của Udin din din dun là $ 77.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UDIN là 999.89M, với tổng nguồn cung là 999893160.279148. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 77.59K.