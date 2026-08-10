Giá Ucan fix life in1day hôm nay

Giá Ucan fix life in1day (1) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 13.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 1 sang USD là $ 0 mỗi 1.

Ucan fix life in1day hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 433,622, với nguồn cung lưu hành 1.00B 1. Trong vòng 24 giờ qua, 1 được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01189736, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 1 biến động -0.27% trong giờ qua và +11.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 92.93K.

Thông tin thị trường Ucan fix life in1day (1)

Vốn hóa thị trường $ 433.62K$ 433.62K $ 433.62K Khối lượng (24H) $ 92.93K$ 92.93K $ 92.93K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 433.62K$ 433.62K $ 433.62K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ucan fix life in1day là $ 433.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 92.93K. Nguồn cung lưu hành của 1 là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 433.62K.