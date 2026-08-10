Giá Uber xStock hôm nay

Giá Uber xStock (UBERX) theo thời gian thực hôm nay là $ 75.35, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UBERX sang USD là $ 75.35 mỗi UBERX.

Uber xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 257,286, với nguồn cung lưu hành 3.41K UBERX. Trong vòng 24 giờ qua, UBERX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 519.49, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 25.97.

Về hiệu suất ngắn hạn, UBERX biến động -- trong giờ qua và +8.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.01.

Thông tin thị trường Uber xStock (UBERX)

Vốn hóa thị trường $ 257.29K$ 257.29K $ 257.29K Khối lượng (24H) $ 10.01$ 10.01 $ 10.01 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 99.15M$ 99.15M $ 99.15M Nguồn cung lưu thông 3.41K 3.41K 3.41K Tổng cung 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551

Vốn hoá thị trường hiện tại của Uber xStock là $ 257.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.01. Nguồn cung lưu hành của UBERX là 3.41K, với tổng nguồn cung là 1315832.099900551. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 99.15M.