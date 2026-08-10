Giá UAP hôm nay

Giá UAP (UAP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UAP sang USD là $ 0 mỗi UAP.

UAP hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,863.45, với nguồn cung lưu hành 979.84M UAP. Trong vòng 24 giờ qua, UAP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00137399, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UAP biến động +0.41% trong giờ qua và +3.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường UAP (UAP)

Vốn hóa thị trường $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Nguồn cung lưu thông 979.84M 979.84M 979.84M Tổng cung 994,804,989.779756 994,804,989.779756 994,804,989.779756

Vốn hoá thị trường hiện tại của UAP là $ 10.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UAP là 979.84M, với tổng nguồn cung là 994804989.779756. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.81K.