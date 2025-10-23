Thông tin giá theo USD của Tycoon by Shareland (TYCOON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00108845 $ 0.00108845 $ 0.00108845 Thấp nhất 24H $ 0.00123996 $ 0.00123996 $ 0.00123996 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00108845$ 0.00108845 $ 0.00108845 Cao nhất 24H $ 0.00123996$ 0.00123996 $ 0.00123996 ATH $ 0.00294868$ 0.00294868 $ 0.00294868 Giá thấp nhất $ 0.00082772$ 0.00082772 $ 0.00082772 Biến động giá (1 giờ) +2.52% Biến động giá (1D) -7.07% Biến động giá (7 ngày) -1.52% Biến động giá (7 ngày) -1.52%

Giá thời gian thực của Tycoon by Shareland (TYCOON) là $0.00114138. Trong 24 giờ qua, TYCOON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00108845 và cao nhất là $ 0.00123996, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TYCOON là $ 0.00294868, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00082772.

Về hiệu suất ngắn hạn, TYCOON đã biến động +2.52% trong 1 giờ qua, -7.07% trong 24 giờ và -1.52% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tycoon by Shareland (TYCOON)

Vốn hóa thị trường $ 171.21K$ 171.21K $ 171.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Nguồn cung lưu thông 150.00M 150.00M 150.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tycoon by Shareland là $ 171.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TYCOON là 150.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.14M.