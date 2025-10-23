Thông tin giá theo USD của TUTUT COIN (TUTC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -5.51% Biến động giá (7 ngày) -8.40%

Giá thời gian thực của TUTUT COIN (TUTC) là --. Trong 24 giờ qua, TUTC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TUTC là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TUTC đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, -5.51% trong 24 giờ và -8.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TUTUT COIN (TUTC)

Vốn hóa thị trường $ 225.23K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 225.23K Nguồn cung lưu thông 999.98M Tổng cung 999,980,288.876107

Vốn hoá thị trường hiện tại của TUTUT COIN là $ 225.23K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TUTC là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999980288.876107. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 225.23K.