Thông tin giá theo USD của TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000514 $ 0.00000514 $ 0.00000514 Thấp nhất 24H $ 0.00000574 $ 0.00000574 $ 0.00000574 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000514$ 0.00000514 $ 0.00000514 Cao nhất 24H $ 0.00000574$ 0.00000574 $ 0.00000574 ATH $ 0.00002022$ 0.00002022 $ 0.00002022 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -7.50% Biến động giá (7 ngày) -11.01% Biến động giá (7 ngày) -11.01%

Giá thời gian thực của TurboUSD Unstablecoin (₸USD) là $0.0000052. Trong 24 giờ qua, ₸USD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000514 và cao nhất là $ 0.00000574, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ₸USD là $ 0.00002022, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ₸USD đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -7.50% trong 24 giờ và -11.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Vốn hóa thị trường $ 332.76K$ 332.76K $ 332.76K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 520.29K$ 520.29K $ 520.29K Nguồn cung lưu thông 63.96B 63.96B 63.96B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của TurboUSD Unstablecoin là $ 332.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ₸USD là 63.96B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 520.29K.