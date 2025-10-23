Thông tin giá theo USD của TTAJ (TTAJ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00425301 $ 0.00425301 $ 0.00425301 Thấp nhất 24H $ 0.00446071 $ 0.00446071 $ 0.00446071 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00425301$ 0.00425301 $ 0.00425301 Cao nhất 24H $ 0.00446071$ 0.00446071 $ 0.00446071 ATH $ 0.00996565$ 0.00996565 $ 0.00996565 Giá thấp nhất $ 0.00272401$ 0.00272401 $ 0.00272401 Biến động giá (1 giờ) -0.09% Biến động giá (1D) -1.95% Biến động giá (7 ngày) -4.24% Biến động giá (7 ngày) -4.24%

Giá thời gian thực của TTAJ (TTAJ) là $0.00435768. Trong 24 giờ qua, TTAJ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00425301 và cao nhất là $ 0.00446071, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TTAJ là $ 0.00996565, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00272401.

Về hiệu suất ngắn hạn, TTAJ đã biến động -0.09% trong 1 giờ qua, -1.95% trong 24 giờ và -4.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TTAJ (TTAJ)

Vốn hóa thị trường $ 483.70K$ 483.70K $ 483.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 483.70K$ 483.70K $ 483.70K Nguồn cung lưu thông 111.00M 111.00M 111.00M Tổng cung 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của TTAJ là $ 483.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TTAJ là 111.00M, với tổng nguồn cung là 111000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 483.70K.